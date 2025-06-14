Трамп заявил, что подробно обсудил с Путиным Иран

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что подробно обсудил в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным противостояние Ирана и Израиля, сфокусироваться на украинском конфликте американский лидер планирует позже.

"Президент Путин позвонил мне этим утром, чтобы очень мило поздравить меня с днем рождения, но, что гораздо важнее, поговорить об Иране, стране, ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌которую он очень хорошо знает. Мы долго говорили об этом", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам президента США, он и Путин согласились в том, что противостояние Израиля и Ирана должно завершиться как можно скорее. При этом Трамп напомнил собеседнику о необходимости найти решение конфликта на Украине.

Американский лидер уточнил, что на обсуждение Украины было потрачено гораздо меньше времени, подчеркнув, что это является темой "для следующей недели".