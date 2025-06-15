Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июня

Ракетные удары Израиля и Ирана, Трамп обсудил с Путиным Ближний Восток, парад на фоне протестов в Вашингтоне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль и Иран обменялись ударами с воздуха. ЦАХАЛ атаковал Минобороны Ирана и топливохранилище, Тегеран пробил "железный купол" над Тель-Авивом.

- Институт Вейцмана в Израиле поврежден в результате удара Ирана. Одно из зданий, где расположены лаборатории, получило серьезные повреждения.

- Не менее четырех человек погибли в результате ночных иранских ударов по Израилю. Общее число пострадавших достигло 133 человек, четверо тяжело ранены.

- Трамп заявил, что подробно обсудил с Путиным Иран. Сфокусироваться на Украине он планирует позже.

- В Вашингтоне прошел военный парад по случаю 250-летнего юбилея армии на фоне протестов против Трампа. В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих.