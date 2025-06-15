Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июня

Ракетные удары Израиля и Ирана, Трамп обсудил с Путиным Ближний Восток, парад на фоне протестов в Вашингтоне

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль и Иран обменялись ударами с воздуха. ЦАХАЛ атаковал Минобороны Ирана и топливохранилище, Тегеран пробил "железный купол" над Тель-Авивом.

- Институт Вейцмана в Израиле поврежден в результате удара Ирана. Одно из зданий, где расположены лаборатории, получило серьезные повреждения.

- Не менее четырех человек погибли в результате ночных иранских ударов по Израилю. Общее число пострадавших достигло 133 человек, четверо тяжело ранены.

- Трамп заявил, что подробно обсудил с Путиным Иран. Сфокусироваться на Украине он планирует позже.

- В Вашингтоне прошел военный парад по случаю 250-летнего юбилея армии на фоне протестов против Трампа. В параде приняли участие более 6 тыс. военнослужащих.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Не менее четырех человек погибли в результате ночных иранских ударов по Израилю

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Операция Израиля против Ирана займет недели

Один человек погиб, более 40 пострадали в результате удара Ирана по Израилю

Один человек погиб, более 40 пострадали в результате удара Ирана по Израилю

Израиль нанес удары по Минобороны Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по топливохранилищам в Тегеране

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль и Иран обмениваются ударами с воздуха

Израиль и Иран обмениваются ударами с воздуха
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израильские силы ПВО сбивают ракеты, запущенные с территории Ирана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что подробно обсудил с Путиным Иран

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

После израильских ударов на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре здания

После израильских ударов на ядерном объекте в Исфахане повреждены четыре здания
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана120 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6550 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });