Израильские силы ПВО сбивают ракеты, запущенные с территории Ирана

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуск ракет с территории Ирана, в настоящее время силы ПВО занимаются их перехватом.

"Некоторое время назад ЦАХАЛ идентифицировал ракеты, запущенные из Ирана в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ сторону Израиля. Оборонительные системы занимаются перехватом угрозы", - сообщается в телеграм-канале ЦАХАЛ в субботу.

Гражданам Израиля предписано укрыться в "защищенных пространствах" в случае получения сигнала угрозы.



