Институт Вейцмана в Израиле поврежден в результате удара Ирана
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает The New York Times.
По данным газеты, по меньшей мере одно из зданий института, где расположены лаборатории, в результате ракетного удара получило серьезные повреждения, возник пожар.
Научный институт Вейцмана - известный израильский исследовательский центр.
Как сообщалось, в ночь на воскресенье израильские военные нанесли очередные авиаудары по Ирану, который, почти одновременно, запустил ракеты по Израилю.