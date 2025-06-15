Институт Вейцмана в Израиле поврежден в результате удара Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает The New York Times.

По данным газеты, по меньшей мере одно из зданий института, где расположены лаборатории, в результате ракетного уд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ара получило серьезные повреждения, возник пожар.

Научный институт Вейцмана - известный израильский исследовательский центр.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье израильские военные нанесли очередные авиаудары по Ирану, который, почти одновременно, запустил ракеты по Израилю.