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Институт Вейцмана в Израиле поврежден в результате удара Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран нанес удар по научно-исследовательскому институту имени Хаима Вейцмана в городе Реховот в центральной части Израиля, сообщает The New York Times.

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По данным газеты, по меньшей мере одно из зданий института, где расположены лаборатории, в результате ракетного уд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ара получило серьезные повреждения, возник пожар.

Научный институт Вейцмана - известный израильский исследовательский центр.

Как сообщалось, в ночь на воскресенье израильские военные нанесли очередные авиаудары по Ирану, который, почти одновременно, запустил ракеты по Израилю.

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