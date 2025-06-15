Израиль призывает США присоединиться к ударам по Ирану

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Израиль в последние двое суток обратился к администрации президента США Дональда Трампа с призывом принять участие в ударах по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, за последние 48 часов "Израиль обратился к администрации Трампа с просьбой присоединиться к войне с Ираном, чтобы ликвидировать его ядерную программу".

Как заявил израильский чиновник, США могут присоединиться к операции. Он сооб‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌щил, что в недавнем разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что сделает это в случае необходимости.

Тем временем американский чиновник подтвердил факт обращения Израиля, но отметил, что в настоящее время администрация Трампа не рассматривает вариант присоединения к ударам по Ирану.

"Самый быстрый способ для Ирана достичь мира - это отказаться от своей программы создания ядерного оружия", - добавил собеседник портала.