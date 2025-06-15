Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп США не исключил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.
"Возможно, мы вмешаемся", - сказал он в воскресенье в эфире американского телеканала ABC News.
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В то же время президент отметил, что "пока США не вмешивались".
Трамп также сообщил, что накануне провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке.
По его словам, Путин готов выступить посредником в урегулировании. "Он готов, он сказал мне об этом. Мы долго обсуждали это", - сказал Трамп.