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Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп США не исключил, что Вашингтон может вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном.

"Возможно, мы вмешаемся", - сказал он в воскресенье в эфире американского телеканала ABC News.

В миреТрамп заявил, что мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружиеЧитать подробнее

В то же время президент отметил, что "пока США не вмешивались".

Трамп также сообщил, что накануне провел длительный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Ближнем Востоке.

По его словам, Путин готов выступить посредником в урегулировании. "Он готов, он сказал мне об этом. Мы долго обсуждали это", - сказал Трамп.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль США Дональд Трамп
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