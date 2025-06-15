Операция Израиля против Ирана займет недели
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Военная операция Израиля против Ирана будет продолжаться несколько недель, США знают об этом и не возражают, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Операция Израиля против Ирана займет "недели, а не дни", и, по словам Белого дома и израильских официальных лиц, она проводится с молчаливого одобрения США", - сообщает телеканал.
Американская администрация осведомлена о планах Израиля и безоговорочно поддерживает их, заявил представитель Белого дома.
По его словам, продолжительность конфликта зависит от реакции Ирана.
"Администрация Трампа твердо верит, что проблему можно решить путем продолжения переговоров с США", - сказал чиновник.
Он добавил, что Вашингтон не собирается приказывать Израилю делать что-либо, кроме как защищаться.