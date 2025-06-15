Операция Израиля против Ирана займет недели

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Военная операция Израиля против Ирана будет продолжаться несколько недель, США знают об этом и не возражают, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Операция Израиля против Ирана займет "недели, а не дни", и, по словам Белого дома и израильских официальных лиц, она проводится с молчаливого одобрения США", - сообщает телеканал.

Американская администрация ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌осведомлена о планах Израиля и безоговорочно поддерживает их, заявил представитель Белого дома.

По его словам, продолжительность конфликта зависит от реакции Ирана.

"Администрация Трампа твердо верит, что проблему можно решить путем продолжения переговоров с США", - сказал чиновник.

Он добавил, что Вашингтон не собирается приказывать Израилю делать что-либо, кроме как защищаться.