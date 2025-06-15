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Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету

Иран при ночных ударах по Израилю использовал новую баллистическую ракету
Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Новая баллистическая ракета "Хадж Касем" использовалась Ираном при ударах по израильским объектам в ночь на воскресенье, сообщило иранское информагентство "Фарс".

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По сообщению агентства "Тасним", Иран представил ракету в начале мая, заявив, что она работает на твердом топливе, имеет дальность действия 1,‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌2 тыс. км и оснащена маневренной боеголовкой.

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде заявил иранскому телевидению в мае, что эта ракета может преодолевать такие средства защиты, как американская система THAAD, которая была развернута в Израиле, а также системы противоракетной обороны Patriot и другие, используемые Израилем.

Как сообщалось, в результате ночных иранских ударов погибли не менее четырех человек, ранено более 130.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Израиль Фарс
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