Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль и остановить удары

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тегеран через посредников пытается обратиться к Вашингтону в попытке остановить израильские удары, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

"Иран через Оман и Катар обратился за посредничеством Вашингтона в попытках остановить удары Израиля и возобновить пере‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​говоры по ядерной сделке", - пишет издание.

Кроме того, по данным собеседников газеты, усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров предпринимает без огласки и Саудовская Аравия.

Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.