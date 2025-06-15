Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль и остановить удары
Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Тегеран через посредников пытается обратиться к Вашингтону в попытке остановить израильские удары, сообщает в воскресенье The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.
"Иран через Оман и Катар обратился за посредничеством Вашингтона в попытках остановить удары Израиля и возобновить переговоры по ядерной сделке", - пишет издание.
Кроме того, по данным собеседников газеты, усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров предпринимает без огласки и Саудовская Аравия.
Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.