МИД Ирана заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю при таком же решении израильтян

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран готов прекратить удары по Израилю, если Израиль остановит удары по Ирану, сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Если израильтяне остановят агрессию, мы также прекратим удары", - приводит в воскресенье слова министра газета Tehran Times.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​По его словам, удары по Израилю нанесены исключительно из соображений безопасности Ирана, но если Израиль не остановится, то и атаки со стороны Ирана продолжатся.

Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.