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МИД Ирана заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю при таком же решении израильтян

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иран готов прекратить удары по Израилю, если Израиль остановит удары по Ирану, сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

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"Если израильтяне остановят агрессию, мы также прекратим удары", - приводит в воскресенье слова министра газета Tehran Times.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​По его словам, удары по Израилю нанесены исключительно из соображений безопасности Ирана, но если Израиль не остановится, то и атаки со стороны Ирана продолжатся.

Израиль в ночь на субботу нанес удары по Ирану. Иран ответил на эти удары. Противостояние продолжается.

Хроника 13 – 15 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Израиль Иран Аббас Аракчи
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