В Иране сообщили об аресте агентов "Моссада"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Ирана арестовали двух агентов израильской разведки "Моссад" к северо-востоку от Тегерана.

"Благодаря усилиям разведки провинции Альборз арестованы двое участников террористической ячейки‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ "Моссада". У них обнаружены материалы для изготовления взрывных устройств и электронное оборудование", - приводит в воскресенье агентство EFE выдержку из сообщения иранской полиции.

Имена и национальность арестованных полиция не разглашает.