Израиль задействовал около 50 истребителей в операции против Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Несколько десятков истребителей ВВС Израиля атаковали Иран в ночь на воскресенье, сообщает израильская армия (ЦАХАЛ).

"Около 50 израильских истребителей действовали в небе в районе Тегерана минувшей ночью", - приводит The Jerusalem Post выдержку из коммюнике ЦАХАЛ.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​Представители израильской армии отметили, что удары нанесены по 80 стратегическим точкам в Тегеране.

Всего с начала операции "Восставший лев" армия обороны Израиля поразила 720 объектов военной инфраструктуры Ирана и более 170 других целей, подчеркивает The Jerusalem Post.