Эксперты о конфликте Израиля с Ираном: ждать ли скорого завершения?

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке вступила в новую фазу, когда уже не только Иран, но и Израиль терпит потери. О последних событиях в этом регионе наш политический обозреватель Вячеслав Терехов побеседовал со своими израильскими коллегами и с заместителем директора Института США и Канады им. Георгия Арбатова Андреем Евсеенко.

Осталось воевать еще сутки?

Корр.: Война между Израилем и Ираном вступила в новую фазу и не исключено, что в последнюю. Такое предположение высказывают некоторые израильские телеобозреватели. Несмотря на имеющиеся в последний день в Израиле разрушения от иранских ракет, говорят они, разрушения в Иране ни в какое сравнение с ними не идут. Там серьезно повреждена промышленная инфраструктура. Учитывая это, Иран вынужден будет, чтобы не допустить новых больших разрушений, остановить военные действия и под любым предлогом вновь сесть за стол переговоров.

Интересно, что такого мнения придерживаются многие наблюдатели и эксперты в Израиле, но не официальные лица.

А пока сегодня рано утром Иран применил тяжелую ракету типа "Хайбар", которая плохо поддается перехвату и о которой ранее предупреждал командующий Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Ахмад Вахиди. Она попала в многоэтажный дом в пригороде Тель-Авива, есть жертвы.

Другого мнения придерживается Андрей Евсеенко.

Нет, это желаемое, но не действительное

Евсеенко: Мне кажется, что желаемое выдается за действительное. Министр иностранных дел Ирана уже заявлял о возможности переговоров, и из его слов ясно, что Иран готов идти на переговоры, но не при любых условиях. Это главное. В ситуации, когда ликвидируется его военно-политическая верхушка и наносится ущерб его атомной инфраструктуре и другим видам промышленной инфраструктуры, подобная односторонняя уступка будет является политическим поражением Ирана.

Корр.: В какой степени Иран, по-вашему, готов к продолжению войны?

Евсеенко: На мой взгляд, Иран пока не реализовал весь свой военный потенциал на 100%. Мы видим, что он продолжает отвечать ударами на удары. Это сопровождается поражением гражданской инфраструктуры Израиля. Поэтому я бы не сказал, что Иран исчерпал свои возможности в военном плане. Мы видим, что его ракетная мощь по-прежнему сохраняется.

Корр.: Сегодня утром одна из тяжелых ракет попала в пригород Тель-Авива.

Евсеенко: Да, но это пока только одно применение такого класса ракет Ираном, и можно ожидать, что он продолжит отвечать ракетными ударами подобного класса, поэтому скорого завершения военных действий, на мой взгляд, ожидать сложно. Конечно, очень хотелось бы, что бы военные действия кончились, но пока это лишь желаемое, но не действительное.