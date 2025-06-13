Израиль - Иран: это только начало. Мнения экспертов

Мнения экспертов о последних событиях на Ближнем Востоке, где Израиль ночью нанес удар по Ирану

Последствия израильских атак в Тегеране Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - В ночь с 12 на 13 июня Израиль нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана. О событиях на Ближнем Востоке наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседовал со старшим научным сотрудником Института США и Канады Николаем Бобкиным, научным сотрудником Центра Ближневосточных исследований ИМЭМО РАН им.Е.М.Примакова Людмилой Самарской и старшим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Военные действия как ответ на внутренние сложности?

Корр.: Согласно заявлениям ЦАХАЛ, самолеты ВВС Израиля нанесли "превентивные" удары по более чем сотне целей на иранской территории. Премьер-министр Израиля в своем обращении заявил, что цель операции – иранская ядерная инфраструктура, заводы по производству баллистических ракет и другие военные объекты Ирана. Причем сделано это было накануне возможного развала правящей коалиции в Израиле и следующего за ним назначения новых парламентских выборов. Могло это внутриполитическое осложнение в Израиле вызвать удар по Ирану, чтобы сохранить коалицию?

Самарская: Я не думаю, что угроза развала коалиции стала причиной этих военных событий. Скорее всего, для такого шага большую роль играли региональные соображения. Поясню: удар по Ирану в Израиле воспринимается как нейтрализация всей "проиранской оси" на Ближнем Востоке. Имеется в виду уничтожение ХАМАС, разгром Хезболлы, и теперь дело дошло до, как называют в Израиле, "источника" иранской активности, до самого Ирана. Цель - ослабить его возможности. Сложно представить, что речь идет о возможной ликвидации самой ядерной программы, потому что она защищена достаточно хорошо, но этот удар серьезно ограничит военные возможности страны.

Не могу исключить, что при решении о нанесении удара по Ирану играли роль и внутренние противоречия, но это все-таки, скорее, стремление серьезно изменить региональную архитектуру.

Ракетный удар – реакция на невыполнение ультиматума Трампа?

Корр.: Два месяца назад президент США Дональд Трамп дал Ирану 60 дней на то, чтобы согласиться прекратить обогащение урана, т.е. остановить ядерную программу страны, которая, по его мнению, и по мнению Израиля, подводит к созданию ядерного оружия. Пошел 61 день. Этот факт сыграл роль для решения Израиля нанести удар?

Бобкин: Никакого отношения эти, некогда сказанные Трампом слова, не имеют к последним событиям. Скорее наоборот. На тему ядерной программы Ирана Вашингтон и Тегеран вели, правда, не прямые, но переговоры. Трамп два дня назад даже заявил, что на них достигнут прогресс и он с оптимизмом смотрит на решение этой проблемы.

Конечно, о согласии Ирана на полную ликвидацию своей ядерной программы речи идти не может, но достичь какого-то компромисса вполне возможно. Должен сказать, что, судя по отдельным сообщениям, американцы уже не настаивали на полном прекращении обогащения урана.

Первый, но явно не последний!

Корр.: Насколько опасен для иранских ядерных объектов был последний удар Израиля?

Лямин: Во-первых, зацеплюсь за слово "последний". Он, скорее, первый в новой серии обменов ударами между двумя странами, но явно не последний. Это раз. Главной целью этих ударов назвать ядерные объекты нельзя. Дело в том, что Иран при строительстве серьезно относился к их защите: они находятся глубоко под землей и в скалах. Причем настолько серьезно защищены, что, если даже бомбы любой мощности попадут в эту скалу, то объекты не пострадают. Удар был нанесен с целью обезглавливания всех подразделений Вооруженных сил и ряда важных военных объектов.

Что касается точечных ударов по ликвидации руководителей армии и группы ведущих ядерщиков, то здесь, скорее всего, речь идет о диверсионной деятельности, а не о точечном ракетном попадании.

По крупным военным и промышленным объектам, конечно, был нанесен ракетный удар.

Корр.: Таким образом, цель новых военных действий Израиля в отношении Ирана – уничтожить, как в случае с Хезболлой, руководящий состав армии и плюс физиков-ядерщиков. По разным данным, там уничтожена значительная часть физиков, занимающихся ядерной программой.

Лямин: Это одна из целей, и, возможно, это только начало. Нынешний удар должен был ослабить военную составляющую Ирана для ответной атаки. Новая волна, вполне возможно, уже будет по ядерным объектам. Но надо иметь в виду, что они широко разбросаны по всей стране, а это значит, что возможен массированный удар Израиля по всей территории Ирана.

Корр.: По вашему мнению, это грозит новой многодневной войной?

Лямин: Убежден, что да. Конечно, много будет зависеть от силы ответного удара, от количества жертв. Предугадать, как долго будет длиться новая вспышка на Ближнем Востоке, сейчас трудно, но что это только начало - это ясно.