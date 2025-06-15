Володин возложил венок и цветы к Вечному огню в Брестской крепости

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин и члены парламентской делегации в воскресенье возложили венок и цветы к Вечному огню в Брестской крепости и почтили память ее защитников минутой молчания.

Церемония состоялась в рамках рабочего визита Володина в Белоруссию.

Затем Володин в сопровождении председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игоря Сергеенко осмотрел основные объекты мемориального ком‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​плекса "Брестская крепость-герой".

Вечный огонь горит у подножия главного монумента "Мужество" - скульптуры советского воина высотой 33,5 м, на обратной стороне которой размещены рельефные композиции отдельных эпизодов героической обороны крепости 1941 года. В братских могилах с надгробиями из черного гранита захоронены останки 1 038 человек - погибших защитников крепости и членов их семей.

В Бресте 16 июня под председательством Володина пройдет сессия Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России.