Володин во главе парламентской делегации прибыл в Брест

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в воскресенье прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест.

Здесь 16 июня под председательством Володина пройдет сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили в пресс-службе Думы.

В состав делегации Госдумы вошли: первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евге‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ний Москвичев и Сергей Пахомов, а также другие депутаты - члены ПС Союза Белоруссии и России.

В повестке - реализация поручений глав республики Белоруссии и Российской Федерации, прозвучавших в ходе международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.

Также участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.