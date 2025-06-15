Поиск

Володин во главе парламентской делегации прибыл в Брест

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе парламентской делегации в воскресенье прибыл с рабочим визитом в белорусский город Брест.

Здесь 16 июня под председательством Володина пройдет сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, сообщили в пресс-службе Думы.

В состав делегации Госдумы вошли: первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин, главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евге‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ний Москвичев и Сергей Пахомов, а также другие депутаты - члены ПС Союза Белоруссии и России.

В повестке - реализация поручений глав республики Белоруссии и Российской Федерации, прозвучавших в ходе международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее", в части формирования постоянно действующей комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.

Также участники заседания примут заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Планируется обсуждение бюджетных вопросов, в том числе рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2024 год.

Брест Белоруссия Госдума РФ Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин поздравил с днем рождения Си Цзиньпина

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Посольство РФ в Израиле открыло дополнительную горячую линию

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран обратился к Кипру за посредничеством в урегулировании ситуации с Израилем

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана

Израиль атаковал объекты оборонной и энергетической промышленности Ирана
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

КСИР сообщил о гибели еще семи высокопоставленных иранских военных

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Иране сообщили об аресте агентов "Моссада"

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МИД Ирана заявил, что Тегеран прекратит удары по Израилю при таком же решении израильтян

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Иран через посредников обратился к США с призывом повлиять на Израиль и остановить удары

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 июня

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана133 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6555 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });