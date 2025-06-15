Группу российских ученых вывезли из Ирана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - 14 российских ученых, принимавших участие в конференции, посвященной БРИКС, эвакуированы из зоны ирано-израильского конфликта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Группа из 14 российских ученых-международников, принимавших участие в российско-иранской конференции, посвященной БРИКС, благополучно эвакуирована из зоны ирано-израильского конфликта", - говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в воскресенье.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌ В составе делегации находились сотрудники подведомственных Минобрнауки России организаций, в частности, заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

"После начала боевых действий ученые были доставлены на территорию российского посольства, откуда сегодня выехали в Азербайджан. На текущий момент группа пересекает границу, ее безопасности ничего не угрожает", - сообщили в министерстве.