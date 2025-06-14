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Обстановка в Тегеране сейчас. Репортаж

Обстановка в Тегеране сейчас. Репортаж
На акции протеста против израильских нападений на Иран в центре Тегерана
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - На Ближнем Востоке вновь вспыхнули военные действия. В средствах массовой информации, в выступлениях политологов активно обсуждаются результаты обмена ударами и причины, приведшие к такому взрыву ситуации. Но нам интересно было узнать, как сейчас выглядит столица Исламской Республики, как переживает народ новые условия жизни.

На эту тему наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с научным сотрудником ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Евдокией Добревой, находящейся в настоящее время в Тегеране.

Разрушены только дома высокопоставленных военных

Корр.: Вопросы, естественно, сейчас вам посыпятся "как из рога изобилия". Как вы в это время оказались там? Как выглядит столица Исламской Республики? Как ведут себя люди, и вообще - как, как???

Добрева: Начну с обстановки в Тегеране. Большого количества полностью разрушенных зданий в городе нет. Частичные разрушения есть. Они вызваны точечными ударами - это, как уже известно даже из официальных сообщений, по тем домам и даже отдельным квартирам на этажах, где проживали высокопоставленные военные руководители страны. Поэтому жилых зданий не так много разрушено. Тяжело смотреть на черные зияющие пробоины в доме, который цел, а это была одна из квартир. Вот там проживала семья какого-то высокопоставленного военного. Взрывы были слышны преимущественно на северо-западе города, но сейчас обстановка спокойная.

Митинги в основном с призывом отомстить за смерть

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Корр.: На некоторое время голос моей собеседницы затих. Спрашиваю, в чем дело?

Добрева: Ну вот, только сказала, что все тихо, как во всю начала работать ПВО. Слышны разрывы. Но движения особого на улицах нет, потому что выходной. Несмотря на это, в городе было несколько митингов в поддержку правительства. Ясно ощущается, что для людей это большая трагедия. Они считают, если правильно перевести на русский, что это был "удар исподтишка", и потому призывают отомстить за тех, кто погиб.

Корр.: Телевидение сообщает о каких-то митингах по стране?

Добрева: Да, митинги по стране начались, и я думаю, их станет все больше. Звучат в основном требования немедленного отмщения.

Радиолокационные станции были выведены из строя

Корр.: Как люди, с которыми вы общаетесь, или читаете в прессе, объясняют возможность такого мощного налета израильской авиации?

Добрева: Большинство и в личных беседах, и в комментариях СМИ считают, что перед ударом авиации была явная диверсия против радиолокационных средств с целью подавить способность иранских РЛС обнаружить израильские самолеты. Поэтому, считают они, израильские самолеты смогли нанести такое количество ударов.

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Паники нет

Корр.: Заметна ли на улицах паника как свидетельство грядущей большой опасности? Есть ли толкотня в магазинах и на рынке людей, стремящихся закупить впрок какие-то продукты?

Добрева: В Тегеране, и, пожалуй, во всем Иране паники не ощущается. Обстановку в Тегеране я наблюдаю сама, а что касается всего Ирана - то по СМИ и по личным разговорам с участниками семинаров также нигде нет ни слова о панике. Это, конечно, не значит, что всем все равно. Нет, люди не скрывают своей готовности к войне, но никакой паники нет.

Корр.: Как вам показалось, хотя бы те, с кем вы там встречаетесь, понимают причину обострения отношений?

Добрева: Главное непонимание связано с тем, почему, когда идут переговоры на ядерную тему с Соединенными Штатами, и которые должны были через два дня продолжиться, вдруг последовал такой удар. Все считают, что если уже выбран дипломатический путь решения спорной проблемы, то военных мер не должно быть. Вот это вызывает полное непонимание, я бы даже сказала, злость. Был даже тяжелый юмор - "к иранскому представителю подходит американский дипломат и говорит: вы приезжайте, подписывайте, а мы в это время по вам ударим".

Здесь все убеждены, что без согласия США ничего бы этого не было.

Война войной, а БРИКС работает

Корр.: И, наконец, как вы там оказались в это время?

Добрева: Я прибыла в Иран в составе группы ученых по линии БРИКС с просветительской миссией. Мы проводим экспертные сессии по разным темам для молодых иранских ученых, для студентов-международников. Обсуждаем сложные темы международных отношений. Проводим встречи по темам межкультурных отношений. С удовольствием наблюдаю с какой активностью молодые люди обсуждают темы возможных совместных проектов в рамках БРИКС.

К сожалению, сегодня наши программы пришлось по времени сократить.

Хроника 13 – 14 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран Тегеран Евдокия Добрева
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