Израиль нанес удар по командным центрам сил "Кудс" в Иране

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Авиация Израиля нанесла удары по командным центрам сил "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Тегеране, сообщают израильские военные.

"ВВС Израиля под четким руководством разведывательного управления Армии обороны Израиля нанесли удар по командным центрам, принадлежащим силам "‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Кудс" КСИР и иранским военным ", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram израильских военных.

Сообщается, что "в этих командных центрах оперативники "Кудс" готовили террористические атаки против государства Израиль".

На опубликованном военными изображении указано, что поражены 10 объектов.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжился в субботу и воскресенье.