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Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок

Brent подорожала до $74,91 за баррель

Цены на нефть продолжают расти на опасениях по поводу поставок
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в понедельник, участники рынка опасаются перебоев в поставках на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:06 по Москве поднялась на $0,68 (0,92%), до $74,91 за баррель. В пятницу эти контракты подорожали на $4,87 (7,02%), до $74,23 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) растут в цене на $0,85 (1,16%), до $73,83 за баррель. По итогам сессии пятницы стоимость этих контрактов подскочила на $4,94 (7,62%), до $72,98 за баррель.

В ходе торгов в пятницу цены на нефть обеих марок поднимались более чем на 13% на новостях о том, что Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Иран принял ответные меры. Обмен ударам продолжался в выходные дни. По сообщению иранских СМИ, атака‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​м подверглись два энергетических объекта в Тегеране, оборонное предприятие в Исфахане, электронное производство в Ширазе, а также нефтеперерабатывающий комплекс Шахр-Рей к югу от иранской столицы.

Перспектива расширения конфликта на Ближнем Востоке угрожает движению судов в Ормузском проливе - ключевом пути для порядка 20% глобальных поставок нефти, отмечает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ираном странам надо дать "довести спор до конца".

"Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто. Думаю, время пришло, посмотрим, как будет, но иногда для этого нужно довести спор до конца", - сказал Трамп журналисту, направляясь в Канаду на саммит G7.

Ранее Трамп уже выражал уверенность в том, что в скором времени Иран и Израиль смогут заключить соглашение об урегулирования конфликта

Brent WTI Израиль Иран
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