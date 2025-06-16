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Santos получила предложение о продаже за $18,7 млрд от консорциума во главе с Adnoc

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Австралийская нефтегазовая Santos Ltd. получила необязывающее предложение от консорциума инвесторов о продаже за $18,72 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, консорциум возглавляет XRG, подразделение Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc). В него также входят Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) и Carlyle.

Консорциум предлагает по 8,89 австралийского доллара ($5,76) за акцию Santos. Это представляет собой премию в 28% к котировкам на закрытие торгов 13 июня.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌Руководство Santos намерено рекомендовать акционерам принять условия сделки, если консорциум сделает обязывающее предложение.

Santos в 2025 году планирует добычу углеводородов в объеме 90-97 млн баррелей нефтяного эквивалента, продажи - 92-99 млн б.н.э.

Котировки акций компании выросли на 10,9% по итогам торгов в понедельник. Капитализация Santos с начала текущего года увеличилась на 15,6% (до 22,55 млрд долларов), в то время как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил менее 5%.

Santos Adnoc Австралия
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