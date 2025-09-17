Консорциум во главе с ADNOC отказался от покупки Santos за $18,7 млрд

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Консорциум покупателей во главе с Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) отозвал предложение о покупке австралийской газовой компании Santos за $18,7 млрд после нескольких месяцев комплексной проверки.

В июне консорциум, который состоит из XRG (подразделение Adnoc), Abu Dhabi Development Holding Co. (ADQ) и Carlyle, сделал индикативное предложение о покупке Santos по цене $5,76 за акцию. В августе потенциальные покупатели запросили больше времени на комплексную проверку. Santos согласилась продлить срок действия предварительного соглашения до 22 августа, а после наступления этой даты - до 19 сентября.

Ожидалось, что за это время консорциум завершит комплексную проверку и сможет сделать официальное предложение о покупке. При этом руководство Santos намеревалось рекомендовать акционерам принять условия сделки, если консорциум сделает обязывающее предложение.

В среду XRG заявил, что "совокупность факторов" помешала сделать окончательное предложение.

Это стало третьей неудачной попыткой приобрести Santos. В 2018 году компания отклонила предложение Harbour Energy о продаже за $10,8 млрд, в прошлом году отказалась от переговоров с более крупным австралийским конкурентом Woodside Energy о возможном создании нефтегазового гиганта стоимостью 80 млрд австралийских долларов ($53 млрд).

Котировки акций Santos снизились на 0,5% по итогам торгов в Сиднее в среду. Капитализация Santos с начала текущего года увеличилась на 14,5%, в то время как фондовый индекс S&P/ASX 200 прибавил 8%.

Сообщение XRG об отказе о сделке было опубликовано после закрытия австралийского рынка. Цена ADR Santos в США падает более чем на 9%.