МИД Китая призвал к срочному мирному решению конфликта Израиля и Ирана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В МИД КНР считают, что Израиль и Иран должны в срочном порядке принять меры для урегулирования их конфликта дипломатическими методами, сообщает в понедельник Global Times.

"Мы призываем все стороны конфликта незамедлительно принять меры для того, чтобы как можно скорее разрядить обстановку, не подрывать стабильность в регионе и создать условия для возвращения на верный путь - к решению вопросов через диалог", - приводит The Global Times слова представителя МИД КНР Го Цзякуня.

"Китай всегда выступал за мирное решение и‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ранского ядерного вопроса", - подчеркнул он на брифинге в Пекине.

Китай продолжит взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования ситуации и создания оптимальных условий для дипломатического решения иранской ядерной проблемы, добавил Го Цзякунь.

Силой же, по его словам, невозможно добиться долгосрочного результата.

В выходные глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с израильским коллегой Гидеоном Сааром, а также с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Ван И призвал обе стороны к решению конфликта через диалог.