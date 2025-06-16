Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Бесполезность детских схем ухода за кожей из тиктока, убежища для вековых деревьев в буддийских храмах Китая, а также что может показать секвенирование ДНК из воздуха

Фото: Costfoto/Future Publishing via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые добыли разнообразные данные буквально из воздуха: они собрали ДНК на воздушные фильтры в разных локациях, секвенировали ее методом дробовика (дробление генома на случайные фрагменты для секвенирования длинных участков ДНК) и выполнили метагеномный анализ с помощью бесплатной облачной платформы. При изучении патогенов людей и животных ДНК из воздуха оказалась информативной, как и из мазков с поверхностей, воды и почвы. Этот генетический материал позволил определить присутствующие в среде гены антибиотикоустойчивости, векторы распространения патогенов (насекомые и грызуны) и взаимодействия паразитов и их хозяев (на примере пчел и их клещей). Анализ ДНК из городского воздуха также выявлял в нем аллергены (арахис и растительную пыльцу) и психоактивные природные материалы (мак, коноплю и псилоцибиновые грибы).

- Многие ферменты в живых организмах катализируют химические реакции, которые повторить в лаборатории пока не получается. Химики из Японии предложили использовать метаболизм насекомых для синтеза производных наноуглерода — наноремней и циклопарафениленов. Ученые скормили углеродные наноремни и циклопарафенилен гусеницам азиатских хлопковых совок (Spodoptera litura). После сбора экскрементов выяснилось, что образовались продукты селективного окисления. Причем кислород внедрялся в единственное положение углеводородов, а побочных продуктов не получалось. В одном случае в результате реакции между двумя бензольными кольцами циклопарафенилена встроился один атом кислорода. Во втором случае образовалось кислородное производное наноремня. Так ученые показали, что некоторые насекомые могут селективно метаболизировать неприродные вещества в продукты, которые трудно получить химическим путем.

- Буддийские и даосские храмы Китая оказались своеобразными ботаническими заповедниками. На их территории произрастают 46 966 деревьев старше ста лет, некоторым из них около 2000 лет. Они начали расти уже в эпоху империи Восточная Хань (25-220 годы нашей эры), то есть в период, когда буддизм впервые проник в Китай и стал здесь распространяться. Особенно много старых деревьев оказалось в святилищах Восточного Китая: например, в храмовом комплексе Таньчжэ в Пекине растет 178 экземпляров старше ста лет. Плотность старых деревьев на территории храмов в среднем более чем в 7000 раз выше, чем вокруг них. По оценкам, в буддийских и даосских храмах Китая сохранились старовозрастные деревья 534 видов. Выяснилось также, что приверженцы буддизма помогли расселению примерно 20 видов деревьев, наиболее важных для этой религии (гинкго, подокарп крупнолистный, тис Валлиха, криптомерия японская).

- Ученые провели тысячи измерений возраста углерода из речных выбросов и обнаружили, что он довольно древний — половина углерода в таких выбросах старше 1000 лет. Около 70 процентов углерода, который выбрасывается с поверхности рек в виде метана и углекислого газа за год имеет тысячелетний возраст. Хотя раньше считалось, что реки отдают в атмосферу преимущественно молодой углерод из биомассы возрастом порядка 10 лет. Это означает, что наземные экосистемы удерживают углерод из антропогенных выбросов парниковых газов прочнее, чем предполагалось, а древний углерод — хуже.

- "Одна звезда, чтоб взвесить все". Так можно описать результаты наблюдений за крохотной и очень бедной металлами галактикой Лев Р. Благодаря данным наблюдений "Джеймса Уэбба" за туманностью вблизи единственной в галактике горячей звезды О-типа астрономам удалось оценить минимальные запасы молекулярного газа во всей галактике. Из оценок ученых можно сделать вывод, что молекулярные облака с низкой металличностью тоже могут рассматриваться как места рождения звезд в галактиках в ранней Вселенной и способны быть вполне крупными, чтобы их можно было обнаружить.

- Все мы привыкли вдыхать диазот N2­, основной компонент воздуха. Но недавно химики из Германии нашли для элемента азота новое простое вещество — гексаазот N6. Каждая молекула гексаазота построена из шести атомов азота, соединенных в цепочку.

- В Тиктоке набрали популярность ролики, в которых девочки начиная с семилетнего возраста демонстрируют многокомпонентные комплексы по уходу за кожей. Дерматологи проанализировали сто таких роликов и назвали эти схемы дорогими и бесполезными.

- "Джеймс Уэбб" в ходе наблюдений за очень юной системой YSES-1 нашел на одной экзопланете силикатные облака, а у другой — околопланетный диск. Это существенно расширяет наше понимание свойств молодых экзопланет и позволяет скорректировать модели их эволюции.

- Теперь целиакию можно будет диагностировать без глютеновой нагрузки — болезненной процедуры для страдающих целиакией людей. Австралийские медики разработали тест, который может диагностировать даже бессимптомную целиакию по анализу крови.

- В испанском гроте Сан-Ласаро археологи обнаружили гранитную гальку, на которой какой-то взрослый неандерталец оставил отпечаток пальца охрой.