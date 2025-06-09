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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лакомства из дроздов в античной забегаловке, привычка сиднейских какаду пить из общественных фонтанчиков, а также беззащитные перед непарным шелкопрядом сибирские лиственницы

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Tracey Nearmy/Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Обычные люди из римского города, которые жили на Майорке примерно две тысячи лет назад, питались дроздами в уличном кафе в городе Поллентия. К такому выводу пришел исследователь, который анализировал остатки животных, раскопанные в яме с отбросами у античной таберны – здания, которое было не только жилищем, но и лавкой или мастерской, а также небольшим уличным кафе. В яме насчитали 165 костей дроздов – больше, чем костей домашних птиц. Ранее предполагалось, что блюда из мяса певчих дроздов в основном подавались на застольях представителей античной элиты. Из исследования следует, что как минимум на Майорке, возможно, их широко употребляли в пищу обычные люди в повседневной жизни в зимний сезон, когда дрозды массово прилетали на остров.

- На западе Сиднея большие желтохохлые какаду начали пить из общественных фонтанчиков. Хотя сделать это непросто: надо повернуть и удерживать подпружиненную ручку. Успехом заканчивается 41% попыток воспользоваться фонтанчиком. При этом навык широко распространился среди примерно 70% особей местной популяции. Интересно, что у какаду есть и другие источники воды – однако по какой-то причине фонтанчики нравятся им больше. А несколько лет назад выяснилось, что какаду из нескольких городов на восточном побережье Австралии научились открывать крышки баков для мусора, чтобы добраться до съедобных отходов.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Астрономы нашли в бездне космоса целую горную цепь, названную Гималаями. Состоит она, правда, из квазаров (ядра далеких галактик, содержащие сверхмассивные черные дыры, которые активно поглощают вещество из аккреционных дисков). Причем пространственное положение и плотность квазаров в группе не могут быть хорошо объяснены ни одной из текущих теорий. Распределение галактик и межгалактического газа там таково, что идет вразрез с традиционной идеей о том, что активные квазары возникают исключительно при крупных слияниях галактик.

- В США с 2018 года обязательно текстовое предупреждение о никотиновой зависимости на вейпах. Недавно в Университете Северной Каролины после анализа экспериментальных исследований пришли к выводу, что предупреждения на электронных сигаретах в текстовом виде повышают внимание к их негативным эффектам, рискам для здоровья и потенциалу зависимости, а также снижают интерес к началу использования и усиливают намерение бросить. Причем предупреждения о вреде электронных сигарет для здоровья были более эффективными, чем о потенциале зависимости от них.

- Наземный телескоп DKIST побил свой же рекорд по детализированности изображений фотосферы, приблизившись к пределу возможностей. Ученые смогли в мельчайших деталях рассмотреть полосы в фотосфере Солнца и понять примерный механизм их образования.

- Лиственницы в Западной Сибири не будут готовы к нашествию непарного шелкопряда: в их хвое на 30-40% меньше веществ (дегидроабиетиновой кислоты и нонакозан-10-ола), которые делают хвоинки жесткими, невкусными и токсичными для вредителей. При нынешнем быстром продвижении непарного шелкопряда на север на фоне глобального потепления таежные северные популяции лиственницы будут становиться все более уязвимы к этому вредителю.

- Посадочный модуль Resilience упал на Луну из-за сбоя в работе лидара. Для частной японской компании ispace это уже вторая подобная неудача.

- В майском дайджесте много книг про необходимость и неотвратимость перемен, а еще про астероиды и этические принципы топ-менеджеров. Научный журналист Дмитрий Борисов рассказывает о пяти майских новинках научно-популярной литературы.

- В N+1 сделали краткий гайд по статистическим величинам, которые часто встречаются в новостях сайта. Читателям можно обращаться к нему, если буквы на экране кажутся непонятными.

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