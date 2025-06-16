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Турция с 1 июля повышает плату за транзит судов через Босфор и Дарданеллы на 15%

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Турция с 1 июля на 15% повысит плату за транзит международных судов через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщила турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадира Уралоглу.

Теперь сбор составит $5,83 за тонну. Расчет будет производиться по чистому тоннажу судна.

"Это повышение очень ценно с точки зрения поддержания устойчивости тех государственных услуг, которые мы оказываем в турецких проливах", - сказал Уралоглу. "За счет взимаемых нами сборов мы продолжаем постоянно улучшать инфраструктуру и системы мониторинга движения судов с целью укрепления морской безопасности и охраны окружающей среды в наших проливах - одних из самых сложных и опасных узких водных артерий мира", - отметил министр.

По его данным, в 2024 году через Босфор и Дарданеллы прошли 51 058 подпадающих под сборы транзитных судов, что принесло доход в размере $227,4 млн.

Турция Босфор Дарданеллы
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