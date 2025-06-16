Посольство РФ в Израиле напомнило россиянам о возможности выезда через Египет

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Посольство России в Израиле в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке в понедельник напомнило российским гражданам о возможности выезда из страны через пограничный пункт в Табе.

"В связи с закрытием израильского воздушного пространства на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке сообщаем следующее. Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию и, бесплатно получив так называемый синайский штамп, добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха, откуда налажено прямое авиасообщение с нашей страной, или, приобретя визу за $25, вылететь в Россию из Каира", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве России в Иране, в свою очередь, рассказали о том, как российским гражданам пересечь границу Ирана и Азербайджана.

"Для выезда с те‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​рритории Ирана через государственную границу между Ираном и Азербайджаном (погранпереход "Астара") необходимо заблаговременно направлять в посольство России в Тегеране свои данные (ФИО, паспортные данные (загранпаспорт), телефон для связи (российский и иранский) и срок действия визы) для проведения необходимых согласований с иранскими и азербайджанскими компетентными органами", - говорится в сообщении.

В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке 13 июня МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. Вслед за ним Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны.

Как ранее сообщал Российский союз туриндустрии, в Иране и Израиле на момент обострения конфликта суммарно находились до 500 российских туристов.