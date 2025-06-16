Туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - После рекомендации Минэкономразвития туроператоры приостановили продажи туров в Иран и Израиль, за безопасностью находящихся в обеих странах туристов следят принимающие компании, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Мы больше не продаем Иран и Израиль. В Иране у нас находится небольшая экскурсионная группа, поездка уже заканчивается, все идет штатно, мы организуем сейчас трансфер до Азербайджана, чтобы они могли выехать домой, так как прямых рейсов "Аэрофлота", на котором они прилетели, пока нет. В Израиле у нас также отдыхает семья, и они пока не хотят прерывать свой отдых. Есть застрявшие туристы в Иордании из-за остановки полетов, но, как обещает Royal Jordan, уже 17 июня полеты должны возобновиться. Со всеми туристами на связи гиды наших принимающих офисов", - цитирует пресс-служба РСТ директора по связям с общественностью туроператора "Интурист" Дарью Домостроеву.

Одновременно туроператор начал получать заявки на аннуляцию бронирований турпоездок в израильский Эйлат на прямых рейсах Red Wings, на которых взял блоки мест.

"Мы предлагаем туристам возврат денег или альтернативные направления, например, Турцию. Но полетная программа только началась, бронирования лишь набирали силу, о массовости говорить не приходится. В любом случае, Иордания, Израиль, Иран - нишевые направления, капля в море по сравнению с теми проблемами, которые приходится решать сейчас туроператорам на действительно массовом направлении - ОАЭ", - пояснила эксперт.

Как ранее сообщал "Интерфакс" 12 июня авиакомпания Red Wings запустила прямые рейсы из Москвы на израильский курорт Эйлат впервые после пандемии. Места на первом рейсы были проданы практически полно‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​стью.

По данным компании ITM Group, продажи по Ирану были остановлены сразу после заявления Минэкономразвития. Однако сейчас в этой стране находятся туристы оператора. "Группа находится в Ширазе. Сейчас ситуация спокойная, туристы в безопасности, мы на связи с нашей принимающей компанией, отслеживаем обстановку. При необходимости программа тура будет скорректирована. Рейсы между Москвой и Тегераном приостановлены, и решение по комфортному возвращению туристов домой будет приниматься в зависимости от развития ситуации", - уточнили в пресс-службе туроператора.

В целом, по данным туроператоров, речь может идти не о сотнях, а о десятках аннуляций по Израилю, Иордании и Ирану.

В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке 13 июня МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Израиль и Иран до стабилизации ситуации. Вслед за ним Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также отдельных туруслуг в эти страны.

В туркомпаниях должны информировать клиентов, которые собираются заключить договор о бронировании тура или туруслуг в Израиле, об обстановке в этой стране, а также сообщать условия изменения или расторжения договора. В связи с существенным изменением обстоятельств туристы имеют право требовать расторжения договора с турагентством или изменения условий. В этом случае заказчику до начала турпоездки возвращается полная стоимость турпродукта. Если тур уже начался, клиент получит часть цены турпакета в размере, пропорциональном сумме неоказанных услуг.

Как ранее сообщал РСТ, в Иране и Израиле на момент обострения конфликта суммарно находилось до 500 российских туристов.