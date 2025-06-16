Трамп считает, что Россию не нужно было исключать из G8

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что считает ошибкой исключение России из состава "Группы восьми".

"Раньше G7 был G8. Барак Обама и человек по фамилии Трюдо (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ИФ) не хотели, чтобы Россия была в этой группе. И я бы сказал, что это была ошибка", - сказал Трамп журналистам "на полях" саммита G7 в Канаде.

По его мнению, "сейчас не было бы войны (на Украине - ИФ), если бы Россия была в составе этой группы", и если бы он был президентом четыре года назад.

Трамп отметил, что в составе нынешней G7 "так много говорят про Россию, а ее больше нет за столом переговоров, это делает жизнь намного сложнее".