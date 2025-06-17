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Трамп возвращается в Вашингтон на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В связи с ситуацией на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп досрочно покидает проходящий в Канаде саммит "большой семерки" и возвращается в Вашингтон, сообщили в Белом доме.

"Президент Трамп вернется в Вашингтон сегодня вечером, чтобы заняться многими важными делами", - сообщила‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ журналистам представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Позже в соцсетях Левитт уточнила, что президент улетит из Канады сразу после ужина с главами государств "из-за того, что происходит на Ближнем Востоке".

По ее словам, Трамп провел на саммите "отличный день" и "многое было достигнуто".

Дональд Трамп Вашингтон США
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