Трамп поручил своей команде добиться встречи с иранскими представителями

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на фоне продолжающегося конфликта Израиля и Ирана поручил членам своей команды попытаться в ближайшее время встретиться с чиновниками из Ирана, сообщил телеканал CNN.

"Трамп приказал членам своей команды попытаться как можно скорее встретиться с иранскими чиновниками ", - сообщил телеканал со ссылкой на источник.

Согласно публикации, Трамп признал, чт‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​о контакты с иранцами через посредников имели место в понедельник.

В беседах с европейскими лидерами на саммите "большой семерки" в Канаде Трамп сообщил своим коллегам, что "ведутся дискуссии, направленные на прекращение огня между Израилем и Ираном", отмечает CNN, добавив, что президент "работает над тем, чтобы определить, всерьез ли Тегеран говорит о дипломатии для урегулирования конфликта с Израилем".