ЕК предложила прекратить импорт газа из РФ к 17 июня 2026 года

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия в рамках инициативы о постепенном отказе от российского газа предлагает запретить его импорт по новым контрактам с 1 января 2026 года, по действующим краткосрочным контрактам - к 17 июня 2026 года.

Как говорится в пресс-релизе ведом‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ства, исключение предлагается сделать для поставок трубопроводного газа в страны, не имеющие выхода к морю, и связанные долгосрочными контрактами, которые действуют до конца 2027 года.

Импорт по долгосрочным контрактам предлагается прекратить к концу 2027 года.



