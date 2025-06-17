Закон об отказе от энергоносителей РФ примут квалифицированным большинством членов ЕС

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Подготовленный Еврокомиссией (ЕК) законопроект о поэтапном отказе ЕС от российских энергоносителей относится к числу законодательных актов, утверждаемых квалифицированным большинством в Совете ЕС, заявил член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Этот законодательный акт будет иметь в качестве общей юридической основы, согласованной всеми, статьи (договора о ЕС) 207 и 294, касающиеся торговли и энергетики. Для его принятия понадобится квалифицированное большинство в Совете ЕС. Это означает, что никакая страна не сможет наложить свое вето", - сказал еврокомиссар во вторник на пресс-конференции в Страсбурге.

"Это также означает, что, когда закон будет принят, все страны будут обязаны его соблюдать. В противном случае будут законные юридические последствия, как в отношении любого другого закона в Европейском союзе", - добавил член ЕК.

Так он ответил на вопрос о том, каким образом Брюссель может заставить выполнять этот регламент те страны ЕС, которые не согласны с его политикой отказа от энергоносителей из РФ.

При этом Йоргенсен отметил, что он сам и его службы находятся в тесном контакте с теми странами, которые могут выдвинуть свои возражения.

"Мы делаем все, что в наших возможностях, чтобы помочь смягчить предполагаемые негативные последствия", - заверил европейский комиссар по энергетике.