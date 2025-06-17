В ЕК готовы отказаться от ядерного топлива из РФ, но сроки пока не определили

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия по-прежнему готова работать над тем, чтобы отказ от российских энергоносителей распространился и на ядерное топливо, однако конкретных сроков пока не определила, сообщил во вторник член ЕК по энергетике Дан Йоргенсен.

"Да, мы включим ядерное топливо в этот план (...), но в этом случае у нас сейчас нет конкретных сроков", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Йоргенсена, в ЕК "работают как можно быстрее, чтобы реализовать это".