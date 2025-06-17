Трамп не согласился с заявлением директора Нацразведки, что Ирану далеко до ядерного оружия

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что ему безразличны слова директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что Иран не был близок к разработке ядерного оружия, сообщает издание The Hill.

"Мне все равно, что она сказала. Я думаю, что они были очень близки к получению такого оружия", - сказал американский лидер журналистам во время возвращения из Канады в США.

Весной Габбард во время слушаний в Конгрессе заявила, что американское разведсообщество "продолжает считать, что Иран не создает ядерное оружие и что Верховный лидер Ирана Хаменеи не давал согласия на программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году". При этом она отмечала, что у Ирана имеются "беспрецедентные" запасы урана, обогащенного до уровня, необходимого для создания такого оружия.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.