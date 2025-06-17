Трамп предостерег Иран от ударов по американским солдатам

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник предостерег Иран от ударов по мирным гражданам и американским военнослужащим.

"Мы не хотим ракетных ударов по мирным гражданам или американским солдатам. Наше терпение подходит к концу", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник, рассуждая об Иране.

Трамп также предупредил иранские власти, что в США точно знают, где находится верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. При этом, по словам президента, Вашингтон не собирается его ликвидировать, "по крайней мере, пока что".