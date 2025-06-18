Нефть Brent слабо дешевеет и торгуется у $76,3 за баррель

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо снижаются утром в среду после роста более чем на 4% накануне на опасениях перебоев в поставках из-за эскалации ирано-израильского конфликта.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве опускается на $0,19 (0,25%) до $76,26 за баррель. Во вторник эти контракты подорожали на $3,22 (4,4%) до $76,45 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,08 (0,11%) до $74,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $3,07 (4,28%) до $74,84 за баррель.

Участники рынка следят за развитием событий на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают обмениваться ракетными ударами. Инвесторы обеспокоены тем, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию сообщений в соцсети Truth Social, в одном из которых потребовал "безоговорочной капитуляции" Ирана. "Наше терпение подходит к концу", - написал он.

Телеканал ABC сообщил, что президент США в ближайшие 24-48 часов решит, продолжатся ли дипломатические усилия, связанные с иранской ядерной программой, или же будут нанесены удары.

"Во вторник Трамп встречался со своими главными советниками в оперативном центре Белого дома. Официальные лица дали понять, что следующие 24-48 часов будут иметь решающее значение для того, чтобы определить, возможно ли дипломатическое решение в ситуации с Ираном, или вместо этого президент может прибегнуть к военным действиям", - отмечает ABC.

Телеканал Fox News сообщил, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные истребители.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Американского института нефти (API), резервы в США за прошлую неделю сократились на 10,133 млн баррелей. Это самое значительное падение с лета прошлого года, отмечает Trading Economics. Неделей ранее показатель снизился на 370 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он покажет уменьшение запасов на 2,3 млн баррелей.

