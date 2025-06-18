Японский экспорт в мае снизился впервые за 8 месяцев

Импорт упал максимально с января 2024 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в мае уменьшился на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, составив минимальные за четыре месяца 8,135 трлн иен ($56,1 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны.

Спад экспорта отмечен впервые с сентября минувшего года.

Объем японского импорта в прошлом месяце снизился на максимальные с января 2024 года 7,7% в годовом выражении, до минимальных за три месяца 8,773 трлн иен.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение экспорта в мае на 3,8%, импорта - на 6,7%, по данным Trading Economics.

Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 637,61 млрд иен по сравнению с 1,225 трлн иен годом ранее. В апреле был зафиксирован дефицит в 115,6 млрд иен.

Экспорт в США в мае на фоне масштабных американских пошлин уменьшился второй месяц подряд - на 11,1%. В том числе сократились поставки автомобилей, автокомпонентов и оборудования для производства чипов.

Поставки в Китай упали на 8,8%. Экспорт в Евросоюз вырос на 4,9%, в Россию - на 5,2%, в страны АСЕАН - на 0,1%.

Импорт из США снизился на 13,5%, из стран АСЕАН - на 11,1%, из КНР - на 2,2%, из государств Ближнего Востока - на 18,5%. Закупки из стран ЕС увеличились на 7,5%, из РФ - на 12,5%.



