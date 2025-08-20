Экспорт Японии в июле упал максимально почти за 4,5 года, импорт из РФ подскочил почти вдвое

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в июле уменьшился на максимальные с февраля 2021 года 2,6% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,359 трлн иен ($63,4 млрд), сообщило министерство финансов.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 2,1%, сообщает Trading Economics. Экспорт сокращается третий месяц подряд, в июне он уменьшился на 0,5%.

Поставки в США в прошлом месяце рухнули на 11,4% из-за сокращения экспорта автомобилей и запасных частей к ним, а также чипов.

Экспорт в Китай снизился на 3,5%, в государства Европейского союза - на 3,4%, в страны АСЕАН - на 2,9%. Поставки в Россию увеличились на 0,1%.

Импорт в июле сократился на 7,5% и составил 9,477 трлн иен после роста на 0,3% месяцем ранее. Эксперты прогнозировали падение на 10,4%.

Поставки в Японию из Китая уменьшились на 3,9%, из АСЕАН - на 8,8%, из США - на 0,8%, из стран Ближнего Востока - на 18,1%. При этом импорт из РФ вырос на 90,2% в основном благодаря закупкам энергоносителей, из ЕС - на 6,6%.

Внешнеторговый дефицит Японии в июле составил 117,6 млрд иен по сравнению с 628,3 млрд иен в том же месяце годом ранее и профицитом в размере 152,1 млрд иен в июне.