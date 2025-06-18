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В Иране задержали пятерых подозреваемых в сотрудничестве с "Моссадом"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В Иране задержали пятерых подозреваемых в сотрудничестве с израильской разведслужбой "Моссад", сообщает в среду телеканал "Аль-Арабийя".

"Эти наёмники пытались посеять страх среди населения и запятнать имидж Исламской Республики Иран через свои продуманные действия в интернете", - говорится в заявлении местного отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Задержания прошли в провинции Лурестан на западе Ирана.

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Ранее агентство "Мехр" передавало, что в понедельник в Иране казнили мужчину по обвинению в сотрудничестве с "Моссадом" и попытках передачи израильской стороне за денежное вознаграждение секретных сведений.

В тот же день Силы безопасности Ирана обнаружили секретный завод "Моссада" по производству беспилотных летательных аппаратов в городе Рей, расположенном к югу от Тегерана, сообщили местные СМИ. В трехэтажном здании были обнаружены самодельные бомбы и более 200 кг взрывчатки.

Газета The Times of Israel отмечала, что Израиль "потратил годы на подготовку операции против иранских ядерной и ракетной программ, включая создание базы дронов на территории Ирана и тайную доставку систем точного вооружения и военных в страну". Агенты "Моссада" были также заблаговременно размещены вблизи зенитных комплексов страны в центральной части Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.

Хроника 13 – 18 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Иран КСИР Моссад Израиль
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