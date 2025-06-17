В Иране заявили об ударе по центру военной разведки Израиля и объекту "Моссада"

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана во вторник заявил, что осуществил ракетный удар по штабу военной разведки Израиля и центру планирования операций израильской разведслужбы "Моссад", отметив, что ракеты достигли целей, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на иранские СМИ.

Телеканал напоминает, что ранее поступали сообщения о прямых попаданиях ракет в районе города Герцлия, которые затронули там неназванный объект, имеющий важное значение.

Израильская сторона не сообщала о том, что во вторник Управление военной разведки Израиля и "Моссад" оказались затронуты иранскими военные ударами.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Эфи Дерфин сообщил, что военные зафиксировали за ночь и утро пуск примерно 30 иранских ракет по Израилю. По его словам, большинство ракет удалось сбить, однако зафиксированы и прилеты по территории Израиля.