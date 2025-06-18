Крупнейший в Сирии НПЗ Banias возобновил экспортные поставки

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сирия возобновила экспортные поставки топлива с нефтеперерабатывающего завода Banias ("Банияс"), который является крупнейшим в стране.

Syria Trading Oil Co. (Sytrol) 16 июня отгрузила 30 тыс. тонн нефтепродуктов, сообщает S&P Global со ссылкой на сообщение НПЗ.

Работа Banias, мощность которого составляет 120 тыс. баррелей в сутки, была приостановлена в конце 2024 года, поскольку смена политического режима привела к тому, что Иран прекратил поставки нефти, которые обеспечивали его работу. В апреле производство было частично восстановлено благодаря поставкам нефти из России.



