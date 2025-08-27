Поиск

Vitol Group готова возобновить поставки сирийской нефти после снятия санкций

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Международный трейдер Vitol Group готовится осуществить первую с момента снятия западных санкций поставку сирийской нефти, передает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, отгрузка состоится в среду, нефть будет направлена на нефтеперерабатывающий завод в Италии.

Представители Vitol и министерства энергетики Сирии отказались от комментариев.

Президент США Дональд Трамп отменил санкции против Сирии в июле. Эти санкции действовали на протяжении десятилетий и были усилены в 2004 и 2011 годах. Двумя месяцами ранее в отношении Сирии были сняты все санкции Евросоюза.

До начала гражданской войны в 2011 году Сирия добывала несколько сотен тысяч баррелей нефти в сутки, а пик экспорта сирийской нефти пришелся на 2002 год и составил 380 тысяч б/с, по данным аналитической компании CEIC. С 2013 года добыча нефти в стране составляла несколько десятков тысяч баррелей в сутки.

