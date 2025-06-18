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Дмитриев ожидает, что прямое авиасообщение между РФ и США возобновится в 2025 г.

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассчитывает, что прямое авиасообщение между Россией и США будет восстановлено до конца этого года.

"Мы надеемся, что да", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК), отвечая на вопрос, может ли прямое авиасообщение между РФ и США быть восстановлено уже в этом году.

"На полях" ПМЭФ Дмитриев в среду провел бизнес-завтрак с членами Американской торговой палаты. "Сегодня было очень много вопросов и обсуждений, что, безусловно, прямое авиасообщение - это очень важно, мало того, самолеты могут летать, обходя Европу, которая остается со своей крайне враждебной позицией по отношению к России. Мы видим очень большой интерес, в том числе с американской стороны, в возобновлении прямых перелетов в Россию и считаем, что и Санкт-Петербург может быть одним из таких хабов для перелетов в США", - сказал он.

По словам Дмитриева, "соответственно, идут очень такие прагматические прямые дискуссии". "Мы надеемся, что в этом году этот вопрос может быть положительно решен", - сказал глава РФПИ.

В марте 2022 года США закрыли воздушное пространство для российских самолетов из-за спецоперации РФ на Украине.

Кирилл Дмитриев США РФПИ
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