В постпредстве Ирана при ООН опровергли слова Трампа о стремлении к переговорам с США

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Иран не пытался инициировать переговоры с США, заявили в среду в иранском постпредстве Ирана при ООН.

"Иран не ведет переговоры под принуждением и не должен принимать мир под принуждением", - говорится в сообщении постпредства в соцсети Х.

В нем отмечается, что иранские официальные лица никогда не "пресмыкались у ворот Белого дома".

"Еще более отвратительно, чем его (Трампа) ложь, это его подлые угрозы "устранить" Верховного лидера Ирана", - добавили иранские дипломаты.

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что представители Тегерана связывались с ним, потому что "хотели провести переговоры".

"Они предложили приехать в Белый дом. Это смело, им не так просто пойти на этот шаг. И я сказал: "Почему вы раньше не вели со мной переговоры, до всех этих смертей и разрушений?" - сказал глава Белого дома.

Ранее Трамп сделал в соцсети Truth Social ряд жестких заявлений в адрес Тегерана. В частности, он заверил, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и потребовал от властей страны "безоговорочной капитуляции".

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ Тегеран начал наносить удары по израильской территории.