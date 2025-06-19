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Трамп примет решение об участии США в ударах по Ирану в течение двух недель

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщили в четверг в Белом доме.

"Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа в ходе брифинга.

Ранее Трамп сообщил, что пока не принял окончательного решения о том, как решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд", - сказал он.

На этой неделе CNN со ссылкой на источники писал, что американский лидер все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.

Дональд Трамп Иран США Израиль
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