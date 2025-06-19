В Тегеране открыты к идее переговоров с США

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана не против переговоров с США по кризису с Израилем и иранской ядерной проблеме, сообщает The New York Times со ссылкой на источник в Тегеране.

"Высокопоставленное официальное лицо из МИД Ирана пояснило на условиях анонимности, что Иран был бы готов принять предложение президента Трампа о проведении в скором времени переговоров", - пишет газета.

По ее данным, участвовать в таком переговорном процессе готов глава МИД Ирана Аббас Аракчи, "чтобы обсудить прекращение огня с Израилем и иранскую ядерную программу".

Издание напоминает, что ранее на этой неделе Трамп не исключил возможность переговоров с Тегераном и предположил, что в них могли бы принять участие его спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф или вице-президент США Джей Ди Вэнс.

При этом в статье отмечается, что публично власти Ирана на данный момент не выражают готовность к таким переговорам.

В среду Трамп, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил, что не исключает решения иранской проблемы путем переговоров. Он также сообщил, что пока не решил, будет ли присоединяться к израильским ударам по ядерным объектам Ирана.

На прошлой неделе ВВС Израиля начали наносить удары по иранским ядерным объектам. Заявленная цель операции - помешать Ирану получить ядерное оружие. Тегеран в ответ начал ракетные обстрелы Израиля.