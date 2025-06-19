Иран "привержен дипломатии", но продолжит отвечать на удары Израиля

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов к урегулированию конфликта с Израилем дипломатическими средствами, но продолжит наносить удары по Израилю в целях самообороны,.

"Иран продолжит осуществлять свое право на самооборону с гордостью и отвагой, и мы заставим агрессора пожалеть и заплатить за его серьезную ошибку", - написал Аракчи в соцсети Х.

При этом он подчеркнул, что Тегеран "по-прежнему привержен дипломатии", добавив, что "как и прежде, мы серьезны и смотрим в будущее".

Аракчи обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "развязывании этой войны с целью уничтожения дипломатии" и предостерег мир от попыток Израиля расширить конфликт.

Он подчеркнул, что до сих пор Иран ограничивался ударами исключительно по Израилю, хотя знает о странах, которые оказывают ему помощь.

"Иран действует исключительно в целях самообороны. Даже перед лицом самой возмутительной агрессии против его народа Иран до сих пор принимал ответные меры только против израильского режима, а не против тех, кто оказывает ему помощь и занимается подстрекательством", - отметил Аракчи.

Как написала в четверг The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп, одобрил план нападения на Иран, однако пока не отдал соответствующий приказ. Такое решение может быть принято в случае отказа Тегерана от ядерной программы.

"Трамп сообщил старшим помощникам поздно вечером во вторник, что он одобряет планы нападения на Иран, но выжидает, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы", - сообщила газета со ссылкой на осведомленные источники.

По данным The Wall Street Journal, Трамп рассматривает разные варианты решения иранской ядерной проблемы, в том числе силовые.