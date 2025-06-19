Американская разведка подтвердила, что Иран не создает ядерное оружие

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Американская разведка проинформировала сенаторов, что ее предыдущие выводы о том, что Иран не ведет работ по созданию ядерного оружия, подтвердились, пишет The Guardian.

"Заместитель председателя комитета сената по разведке Марк Уорнер заявил, что в понедельник, уже после нападения Израиля на Иран, сенаторы были проинформированы, что американские спецслужбы все еще видят никаких доказательств того, что Иран пытается создать ядерное оружие", - говорится в публикации.

В интервью телеканалу MSNBC Уорнер сказал, что директор национальной разведки Трампа Тулси Габбард еще в марте информировала сенат о том, что "Иран не предпринимает никаких действий в направлении создания бомбы".

"И мы получили подтверждение (...). В понедельник на этой неделе стало известно, что разведданные не изменились", - добавил сенатор.

Издание отмечает, что президенту Дональду Трампу во вторник напомнили о показаниях Габбард, на что он ответил: "Меня не волнует, что она сказала, я думаю, они были очень близки к тому, чтобы создать его (ядерное оружие - ИФ)".

Уорнер в связи с этим сказал: "Тогда получается, что президент, по сути, отвергает все разведданные. Я не имею ни малейшего представления о том, какова сейчас политика США в отношении всего этого. Я - заместитель председателя комитета по разведке, но если я не имею ни малейшего представления, то что же известно американскому народу?"