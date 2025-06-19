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Орбиту МКС подняли на 520 метров

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Грузовой корабль "Прогресс МС-30" скорректировал орбиту Международной космической станции (МКС), сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Сегодня скорректировали орбиту Международной космической станции: в 05:34 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 208,4 секунды, выдав импульс величиной 0,3 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате средняя высота орбиты станции увеличилась на 520 м и достигла 416,18 км.

Роскосмос МКС орбита
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